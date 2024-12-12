½÷Í¥¤ÎÉðÅÄµ×Èþ»Ò(56)¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£µï½»¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤«¤é°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¹ð¤²¡¢¤ª¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÊÑ¤ï¤é¤ÌÈþËÆ¤òÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²¿»þÇÒ¸«¤·¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤ªÀµ·î¤âÆüËÜ¤Ç²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£ÁáÂ®À¤¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼÷»Ê¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Çò»Ò¤Ë»ä¤ÎÂç¹¥¤­¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Þ¥°¥í¤ÎÀÖ¤ß¡¢¥¦¥Ë¤äµæ¶Ë¤Î¥È¥í¤¿¤¯¤Ê¤ÉÂô»³Äº¤­¤Þ¤·¤¿¡£Âç¾­¤ËÌÀÆü¤âÍè¤¿¤¤