AppleがAIデータセンター向けの専用チップを開発していることは2024年5月時点で報じられていましたが、新たに、このチップのコードネームが「Baltra」であり、半導体製造企業のBroadcomと提携して開発が進められていると報じられました。Apple Is Working on AI Chip With Broadcom - The Informationhttps://www.theinformation.com/articles/apple-is-working-on-ai-chip-with-broadcomApple Partners with Broadcom to Develop