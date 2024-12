2024年11月、陰謀論者のアレックス・ジョーンズ氏が自身の陰謀論を広めるために活用してきたウェブサイトの「InfoWars」を、アメリカの風刺報道機関である「The Onion」がオークションで落札したことを発表しました。しかし、この決定を裁判官が却下しました。Judge rejects bankruptcy sale of Alex Jones' Infowars to The Onion - CBS Newshttps://www.cbsnews.com/news/judge-rejects-bankruptcy-sale-alex-jones-infowars-to-