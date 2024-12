Googleが現地時間2024年12月11日に、ブラウザ上の情報を理解して自動操作できるAI「Project Mariner」を発表しました。Project Marinerを使えば「スプレッドシートにまとめた企業名をもとに各企業のメールアドレスを検索してまとめる」といった複雑な操作を自動で実行できます。Project Mariner - Google DeepMindhttps://deepmind.google/technologies/project-mariner/Google introduces Gemini 2.0: A new AI model for the age