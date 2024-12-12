¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñÂçË¡±¡¡ÊºÇ¹âºÛ¡Ë¤Ï£±£²Æü¡¢Ì¼¤ÈÂ©»Ò¤ÎÉÔÀµÆþ³Ø¤ËÍí¤à¶ÈÌ³Ë¸³²¤ä¿¦¸¢ÍðÍÑºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¸µË¡Ì³ÉôÄ¹´±¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤Î者¹ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡Ë»á¡Ê£µ£¹¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ¨Ìò£²Ç¯¤ÎÆó¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢者»á¤Ï¼Â·º¤¬³ÎÄê¡£¹ñ²ñµÄ°÷¿¦¤ò¼º¤¦¡£Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß