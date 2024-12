OpenAIの発表イベント「12 Days of OpenAI」が5日目を迎えた2024年12月12日に、OpenAIがChatGPTとApple Intelligenceの統合を発表しました。これによりiPhone、iPad、MacユーザーはSiriへの質問を介してChatGPTを利用できるようになりました。Apple Intelligence now features Image Playground, Genmoji, and more - Applehttps://www.apple.com/newsroom/2024/12/apple-intelligence-now-features-image-playground-genmoji-and-