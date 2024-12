Googleが、Geminiの次世代モデルファミリーとなる「Gemini 2.0」を発表すると同時に、全てのGeminiユーザーに対して応答速度を重視したモデル「Gemini 2.0 Flash」の実験版へのアクセスを解放しました。今後他のGoogle製品にもGemini 2.0を導入していく予定となっています。Google introduces Gemini 2.0: A new AI model for the agentic erahttps://blog.google/technology/google-deepmind/google-gemini-ai-update-december-20