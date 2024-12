■Stray Kidsならではのヒップホップを定義する『合(HOP)』タイトル曲「Walkin On Water」 【動画】Stray Kidsフィリックス、ヒョンジン、リノが踊る新曲「Walkin On Water」 Stray Kids(ストレイキッズ)が12月13日にニューアルバム『合(HOP)』をリリースする。これに先がけ、Felix(フィリックス)、Hyunjin(ヒョンジン)、Lee Know(リノ)のショート動画によって、タイトル曲「Walkin On Water」の