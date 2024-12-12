¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥«¥ó¥Ë¥ó¥°ÃÝ»³¤¬£±£²Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Î£³ÅÞ¤Î´´»öÄ¹²ñÃÌ¤Ç¡¢?Ç¯¼ý£±£°£³Ëü±ß¤ÎÊÉ?¤Î°ú¤­¾å¤²¤Ë¡Ö£±£·£¸Ëü±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÍèÇ¯¤«¤é°ú¤­¾å¤²¤ë¡×¤³¤È¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö²æ¡¹¡¢Í­¸¢¼Ô¤â¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¥¤Ã¤Æ¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¹ç°Õ¤ËÃÝ»³¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¡¢µ¿Ìä¤Î¤³¤È¤¬£²¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤­¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÁªµó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ì±°Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ