■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (285A) キオクシア 東証プライム (3491) ＧＡテクノ 東証グロース (7732) トプコン 東証プライム (3676) デジハＨＤ 東証プライム (6941) 山一電機 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (1802) 大林組 東証プライム (4583) カイオム 東証グロース (3807)