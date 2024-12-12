「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（１１日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉阪神ＪＦ２着ビップデイジー（牝、松下）はチューリップ賞（３月２日・阪神、芝１６００メートル）、４着の僚馬ショウナンザナドゥ（牝）はデイリー杯クイーンＣ（２月１５日・東京、芝１６００メートル）を視野に調整する。エリカ賞を回避したジェゼロ（牡、須貝）は１月