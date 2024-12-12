¤Þ¤¿Î¢¶âÌäÂê¤À¡£ÅìµþÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤ÎÀ¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¡×¤ÎÀ¯¼£»ñ¶â¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò½ä¤Ã¤Æ£±£±Æü¡¢Î¢¶âµ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿¡£¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¤ò¥Î¥ë¥Þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ò¥×¡¼¥ë¤·¤¿µÄ°÷¤¬Ê£¿ô¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£À¯¼£»ñ¶â¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ø¤Îµ­ºÜ¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ÂÇÜÇÉ¤ÎÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡£ÍèÇ¯²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÔµÄÁª¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª£²£°£²£´¥æ¡¼¥­¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥Æ¥ó¤ËÆþ