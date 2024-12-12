¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Ï11Æü¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÁí²ñ¤Ç2030¡¢34Ç¯¤ÎWÇÕ³«ºÅÃÏ¤ò·èÄê¤·¤¿¡£30Ç¯¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Î²¤½£Àª¤Ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥â¥í¥Ã¥³¤ò²Ã¤¨¤¿3¥«¹ñ¤ò¼ç²ñ¾ì¤È¤·¡¢WÇÕ³«ºÅ100¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ1930Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ³«ºÅ¹ñ¤À¤Ã¤¿¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤È¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤ÎÆîÊÆ¤Ç¤â³Æ1»î¹ç¤ò¹Ô¤¦3ÂçÎ¦6¥«¹ñ¤Ë¤è¤ë»Ë¾å½é¤Î¹­°è³«ºÅ¡£34Ç¯¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£30Ç¯Âç²ñ¤ÏºòÇ¯10·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¾·Ã×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤