¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î°ìÆü·Ù»¡½ðÄ¹¤Ë¡¢¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÎÓÍ¤¹á¤µ¤ó¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Ëö¤Î¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß±¿Æ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢ÊÝÅÚ¥±Ã«·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤ËÎÓÍ¤¹á¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë·¼È¯¥°¥Ã¥º¤ò¼êÅÏ¤·¤¿Â¾¡¢¡ÖÇ¯Ëö¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤â»ö¸Î¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£