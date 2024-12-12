¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÂçËã¤ò¡ÖËãÌô¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢Â¾¤Îµ¬À©ÌôÊª¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë»ÈÍÑºá¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ëËãÌô¼èÄùË¡¤ÈÂçËã¼èÄùË¡¤Î²þÀµË¡¤¬12Æü¡¢»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¼ãÇ¯ÁØ¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç¤¹¤ëÂçËãÍðÍÑ¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ç¤ÏÂçËãÁðÃê½ÐÀ®Ê¬¤ò´Þ¤ß°ÂÁ´À­¤ÈÍ­¸úÀ­¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿°åÌôÉÊ¤Ï³èÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÂçËã»ö·ï¤ÎÅ¦È¯¼Ô¿ô¤Ï²áµîºÇÂ¿¤Î6703¿Í¤Ç½é¤á¤Æ³ÐÀÃºÞ¤ò¾å²ó¤ê¡¢¤¦¤Á7³ä¤¬30ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¾Ê¸¦µæÈÉ¤Ë¤è