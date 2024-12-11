´Ú¹ñ¤Ç¤Î²ü¸·Îá¤Ë¤è¤ëº®Íð¸å¡¢½é¤á¤ÆÆü´ÚÎ¾¹ñ¤Î³°Áê¤¬ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¶ÛÌ©¤ÊÏ¢·È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ä²°³°Áê¡§¤¤¤«¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½²¼¤ÎÀïÎ¬´Ä¶­¤Î¤â¤È¤Ç¡¢Æü´Ú´Ø·¸¤Î½ÅÍ×À­¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¡Ê³ÎÇ§¤·¤¿¡Ë¡£²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î³°Áê¤«¤é¹ñÆâ¾ðÀª¤ÎÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢´ä²°³°Áê¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎÆ°¤­¤âÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÆü´ÚÀ¯ÉÜ¤Ç¶ÛÌ©¤Ë°Õ»×ÁÂÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£