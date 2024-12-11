¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï10ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤À¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥ê¡¼¥°Àï15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ4¥´¡¼¥ë¤È¾¯¤·ÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤½Ð¤À¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØSky Sports¡Ù¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬º£Åß¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÍè²ÆÆ±Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥é¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥É¤¬¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à¿·ÂÎÀ©¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦