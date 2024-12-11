¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¼þÊÕµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥¨¥ì¥³¥à¤¬¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£AC½¼ÅÅ´ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£  ¡Öµ¤¤Å¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡¦¡¦¡¦¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÎ¢Â¦¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÆ°²è¡£¾®¤µ¤Ê¾®Áë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥é¡¼¤ò³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¸ÄÂÎ¤ÏÂ¦ÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿Íµ¤¥­¥ã¥é¡Ö¤·¤í¤Á¤ã¤ó¡×¤¬´é¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¡¼¥â¥¢°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì