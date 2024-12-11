²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬£±£±ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë£²»þ´Ö£Ó£Ð¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤¿¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤â²È¤Î±ø¤ì¤âº£Ç¯¤Î¤¦¤Á¤ËÍî¤È¤·ÀÚ¤ë¤¾£Ó£Ð¡×¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¶òÃÔº×¤ê¡×¤Ë»²Àï¤Î¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â°·¤¤¤·¤Æ¤¯¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡¢·ù¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¥ì¥ó¥º±Û¤·¤Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¸þ¤¤¤Æ¡ª¤³¤Ã¤Á¤À¤è¡£¥Ë¥³¥Ã¤Æ¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤