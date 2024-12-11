¡Î¥Ù¥ë¥ê¥ó £±£±Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï£±£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¿®Ç¤ÅêÉ¼¤ò£±£¶Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦µÄ²ñ¤ËÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£¿®Ç¤ÅêÉ¼¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÅýÎÎ¤¬µÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¡¢ÍèÇ¯½é¤á¤Ë¤âÁ°ÅÝ¤·ÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ç¥ë¥Ä¼óÁê¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ï£±£±·î¤ËÊø²õ¡£¼óÁê¤Ï¤¹¤Ç¤ËÌîÅÞ¤È¡¢ÍèÇ¯£²·î£²£³Æü¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£