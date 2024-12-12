Lucia Mutikani[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £±£±Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆÏ«Æ¯¾Ê¤¬£±£±ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±£±·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£Ã£Ð£É¡Ë¤Ï¡¢Á°Ç¯Èæ£²¡¥£·¡ó¾å¾º¤·¡¢¿­¤Ó¤ÏÁ°·î¤Î£²¡¥£¶¡ó¤«¤é²ÃÂ®¤·¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ï£°¡¥£³¡ó¾å¾º¤·¡¢£·¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÂçÉý¤Ê¿­¤Ó¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÄÃÀÅ²½¤È²ÈÄÂ¤Î¿­¤ÓÆß²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Íè½µ¤ÎÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ê£Æ£Ï£Í£Ã¡Ë¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¼Â»Ü¤ËË¸¤²¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¡£Á°Ç¯Èæ¡¢Á°·îÈæ¤È¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼