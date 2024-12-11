¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÂåÉ½°Ñ°÷¤¬¸½ÃÏ¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¼óÁê¤é¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤ÎÅÄÃæô¦Ì¦¤µ¤ó¤éÂåÉ½°Ñ°÷3¿Í¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ì¼óÁê¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¥¹¥È¡¼¥ì¼óÁê¡Ö¥Î¥ë¥¦¥§¡¼À¯ÉÜ¤ª¤è¤ÓµÄ²ñ¤òÂåÉ½¤·¡¢¤Þ¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ñÌ±¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤Î³§¤µ¤Þ¤Î70Ç¯¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÆ°¤Ë¤ª½Ë¤¤¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¼ø¾Þ¼°¤Ç±éÀâ¤Ï¡¢¿¼¤¤´¶ÌÃ¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î