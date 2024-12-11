¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀãÂ¼²ÖÎë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¤è¤Í¡©¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¨¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë)¤ÎÈ¯Çäµ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ê¥Ê¥é¥ó¥É¤òÂ´¶È¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ä½÷Í¥¶È¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤ëÀãÂ¼²ÖÎë¡£155cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB84¡¦W57¡¦H89¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ï¥ê¤ÎÍø¤¤¤¿¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤¬Ì¥ÎÏ¤Î22ºÐ¤Ï¡¢¥°¥é¥É¥ë