¥ª¥é¥ó¥À¤ËËÜÉô¤òÃÖ¤¯¹ñºÝ¶µ°éÅþÃ£ÅÙÉ¾²Á³Ø²ñ¤¬¡¢¹ç·×64¥«¹ñ¤ÇÆ±¤¸³ØÇ¯¤Î»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤òÄ´ºº¤·¤¿¡Ö¹ñºÝ¿ô³Ø¡¦Íý²Ê¶µ°éÆ°¸þÄ´ºº(TIMSS) 2023¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¹â¤¤¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤«¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£International Results - TIMSS 2023https://timss2023.org/results/TIMSS2023¤Î·ë²Ì¡Ê³µÍ×¡Ë(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)https://www.nier.go.jp/timss/2023/gaiyou.pdfÄ´ºº¤Ç¤Ï4Ç¯À¸(ÆüËÜ¤Ç¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸)¤È8Ç¯À¸(ÆüËÜ¤Ç