¥Ç¡¼¥È¤Î¤ª²ñ·×»þ¤Ã¤Æ¿Í´ÖÀ­¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤Ë¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ö²ñ·×»þ¤Ë¥É¥ó°ú¤¤¤¿ÃËÀ­¤Î¸ÀÆ°¡×¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¡¢¤ª¤´¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÄ§¼ý¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤´¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ª¶â¤òÄ§¼ý¡Ö¤ªÅ¹¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø¤ª¤´¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¡£¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¡¢³°¤Ç¡Ø¡Ä¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¾Ê¬¤â¤é¤Ã¤Æ