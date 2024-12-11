·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤Ç¥«¥é¥¹¤Î¶î½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬·â¤Ã¤¿»¶ÃÆ½Æ¤ÎÃÆ¤¬ÊÌ¤ÎÃËÀ­£²¿Í¤ËÅö¤¿¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡££²¿Í¤ÏÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢11Æü¸áÁ°9»þÈ¾Á°¡¢»¶ÃÆ½Æ¤Ç¥«¥é¥¹¤Î¶î½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿77ºÐ¤ÎÃËÀ­¤¬·â¤Ã¤¿ÃÆ¤¬70Âå¤È60Âå¤ÎÃËÀ­¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£70Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¸åÆ¬Éô¤Èº¸¸ª¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢60Âå¤ÎÃËÀ­¤Ïº¸¼ê¤äÂÀ¤â¤â¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¿Í¤È¤â°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸©ÎÄÍ§²ñ