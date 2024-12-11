¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï10Æü¡¢DF²Ã²ì·ò°ì(41)¤¬2024¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ·ÀÌó¤òËþÎ»¤·¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î²Ã²ì¤Ï¡¢½©ÅÄ¾¦¹â¤«¤é2002Ç¯¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ØÆþÃÄ¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ(¸½ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ)¡¢FCÅìµþ¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2020Ç¯¤ËÃÏ¸µ¤Î½©ÅÄ¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£½éÇ¯ÅÙ¤Ë¤ÏJ3Í¥¾¡¤ÈJ2¾º³Ê¤ò·Ð¸³¡£º£µ¨¤ÏJ2¥ê¡¼¥°Àï1»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×2»î¹ç¡¢Å·¹Ä