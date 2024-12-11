¹ØÆþ¤·¤¿¤ªÊÛÅö¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¼÷»Ê¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤­¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¤ä¥½¡¼¥¹¤ò¡Ö¤Õ¤¿¡×¤ËÃí¤°¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¹Ô°Ù¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸úÎ¨Åª¤ÇÊØÍø¡×¤È¤¹¤ë¹ÎÄêÇÉ¤È¡¢¡Ö¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëÈ¿ÂÐÇÉ¤Ç°Õ¸«¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ªÊÛÅö¤ä¥Ñ¥Ã¥¯¼÷»Ê¤Î¡È¤Õ¤¿¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¡É¤Ï¥¢¥ê¤«¥Ê¥·¤«ÌäÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£È¿ÂÐÇÉ¡Ö¥Þ¥Ê¡¼Åª¤Ë¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Þ¤º¤Ï¹ÎÄêÇÉ¤Î°Õ¸«¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤­¤Þ