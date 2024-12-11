CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 1001Ç¯¤ÎÎ¯¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¹Ô¤¦ÂçÁÝ½ü¡£²ÈÃæ¤ò¥­¥ì¥¤¤Ë¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ËèÇ¯ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤Ë¶ìÀï¤·¡¢ÁÝ½ü¤¹¤ë¤Î¤¬²¯¹å¤Ë¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¤½¤³¤Ç¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÂçÁÝ½ü¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Á´¹ñ¤Î20Âå¡Á60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÂçÁÝ½ü¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡Ê¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå¡Á60Âå ÃË½÷ ·×800¿Í¡¢