¡ÖÊâ¤¤¤ÆÈ¯¸«¡ª¤¹¤¿¤¹¤¿Ãæ·Ñ¡×11Æü¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥ª¥¹¥í¤«¤é¡£¥í¥ó¥É¥ó»Ù¶É¤Î²¬Â¼º´»Þ»Òµ­¼Ô¤¬¡¢¥ª¥¹¥í¤Î³¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡ª