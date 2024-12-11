ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªA·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ùÌµ°Õ¼±¤Î¹ÔÆ°¤¬¼þ°Ï¤Ë¤¤¤é¤À¤Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¿À·Ð¤ò»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÉÔÍÑ°Õ¤ËÅ¨¤òºî¤ë¤È¸å¡¹ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¿´¤¬Ìö¤ë¤è¤¦¤Ê¤Ç¤­¤´¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤ß¤Æ¡£³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤¹»ö¤¬¤Ç¤­¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯