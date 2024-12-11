ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎCTWANT¤Ï10Æü¡¢ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤òÇúÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊÌ¤ÎÂæÏÑ¿Í¤ò¸«¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤È¤Îµ­»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂæÏÑ¤Î¼ã¼Ô¸þ¤±SNS¡¦Dcard¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Åö»ö¼Ô¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶õ¹Á¤ÇÌÈÀÇÍÑ¤ÎÆ©ÌÀ¤Î¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ë¥«¥Ã¥×ÌÍ¤òÂçÎÌ¡Ê20¡Á30¸Ä¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ëÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤º¤ËÇã¤¦¤È¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£°ì½ï