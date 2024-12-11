11ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ÖFNS²ÎÍØº×DAY2¡×¤Ç¡¢6Æü¤Ë54ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤ÎÄÉÅéVTR¤¬Î®¤µ¤ì¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ç»Ê²ñ¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê41¡Ë¤¬¡ÖÀèÆü¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ìë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Ö¿µ¤ó¤Ç¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¤È°ìÎé¤·¤¿¡£