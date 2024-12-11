Image: shutterstock/chayanuphol »ÈÍÑºÑ¤ß¥×¥é¤ÎÅÚ¤Ç¡¢ÌîºÚ¤¬°é¤Ä¤«¤â¡£ÃÏµå¾å¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤ä¿Í´Ö¤ÎÂÎÆâ¤Ë¤Þ¤Ç¤â´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀ¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤â¹ç°Õ¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ÎÌäÂê¤òº¬ËÜÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸º¤é¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢º£¤¢¤ë²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ËÂå¤ï¤ë¡¢´Ä¶­Éé²Ù¤¬¸Â¤ê¤Ê¤¯