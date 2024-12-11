12·î10Æü¡¢ÅÏîµÈþÊæ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤â¸ø³«ÅÏîµ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¤Ê¡¼¤¿¤ó¤ÈÍ·¤ó¤À»þ¤Î¡×¡Ö°ìÆüÃæÃý¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡Á¡×¡Ö¤Ê¡¼¤¿¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÈù¾Ð¤à»Ñ¤ä¡¢óîÆ£¤Ê¤®¤µ¤È´é¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤¿ÃçÎÉ¤·2SHOT¤Ê¤É¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«