¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFNS²ÎÍØº×Âè2Ìë¡×¡Ê¸å6¡¦30¡Ë¤¬11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢6Æü¤Ë54ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¦½÷Í¥¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ½ªÎ»Á°¤Ë¡ÖÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÄÉÅé¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖFNS²ÎÍØº×¤Ë»Ä¤ëµ®½Å±ÇÁü¤ò¸ø³«¡×¤È²û¤«¤·¤Î±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£MC¤òÌ³¤á¤¿Íò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤â¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯ÀÜ¤·