¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡ÛTHE RAMPAGE¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿YouTube¤Ë¤è¤ëº×Åµ¡ÖYouTube Fanfest Japan 2024¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTHE RAMPAGE¡ÖYTFF¡×ÅÐ¾ì¢¡THE RAMPAGE¡¢YTFF¤ËÅÐ¾ì¤Þ¤º¤Ï¡¢°ìÈ¯»£¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀîÂ¼°íÇÏ¡¢µÈÌîËÌ¿Í¡¢RIKU¤¬¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢¡ÖSTARRY LOVE¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¾§¡£¤¹¤ë¤È¡ÖCyberHelix¡×¡ÖPERF