¡Ú¥½¥¦¥ëÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥¯¥è¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×Àë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤¹¤ë·Ù»¡Ä£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤ÎÆÃÊÌÁÜººÃÄ¤Ï£±£±Æü¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤ò»î¤ß¤¿¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ·Ù¸î½è¤¬¡Ö¸øÌ³¡¦·³»ö¾å¤ÎÈëÌ©¡×¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËµñÈÝ¤·¤¿¡£ÂçÅýÎÎ¼¼Â¦¤Ï°ìÉô¤Î»ñÎÁ¤À¤±¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£¹ñ²ÈÁÜººËÜÉô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö°ä´¸¡×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Îá¾õ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤¿Èïµ¿¼Ô¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤Ç¡¢ÁÜº÷ÂÐ¾Ý¤ÏÂçÅýÎÎ¼¼Æâ¤Î³ÕµÄ¼¼¡¢¹çÆ±»²ËÅËÜÉôÄ£¼ËÃÏ²¼¤ÎÅýÀ©