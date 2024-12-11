ÈïÇú¼Ô¤ÎÁ´¹ñÃÄÂÎ¡¦ÆüËÜÈïÃÄ¶¨¤¬¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£°¦ÃÎ¸©¸¶¿åÇúÈïºÒ¼Ô¤Î²ñ¡á¡Ö°¦Í§²ñ¡×¤Ï¡¢¸©Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òË¬¤ì¡¢ÈïÇúÂÎ¸³¤Î½ÅÍ×À­¤òÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ÇÄ¹Ç¯¤Î³èÆ°¤Ø¤Î¸ùÀÓ¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤Ë¤â¸þ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢£ÈïÇúÂÎ¸³¤Î·Ñ¾µ¤ò¡Ä¡Ö°¦Í§²ñ¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß ÆüËÜ»þ´Ö¤Î12·î10ÆüÌë¡¢¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬¥Î¥ë¥¦¥§ー