¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢12·î20Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤È¤í¤¿¤Þµí¤¹¤­¾Æ¤­¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ê¤É¿·¾¦ÉÊ4ÉÊ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡Èµí¤¹¤­¾Æ¤­¡É¤ÇìÔÂôµ¤Ê¬¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡Ö¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤Îµí¤¹¤­¾Æ¤­¥Õ¥§¥¢¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¤È¤í¤¿¤Þµí¤¹¤­¾Æ¤­¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤Ï¡¢µí¥«¥ë¥ÓÆù¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¤«¤Ä¤ª½Ð½Á¤¬¹á¤ë¤¹¤­¾Æ¤­¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤È¤í¡Á¤êÈ¾½ÏÉ÷