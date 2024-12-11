ÅìµÞÉÔÆ°»º¤¬ÈÎÇä¤·¤¿ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ê£¸³¬·ú¤Æ¡¢Áí¸Í¿ô£´£¹¡Ë¤¬¡¢ÂÑ¿ÌÉÔÂ­¤Î²ÄÇ½À­¤ä¡¢·úÃÛ´ð½àË¡¤ÎÆü±Æµ¬À©¤Ê¤É¤Ø¤ÎÄñ¿¨¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²òÂÎ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¡ÖÅìµÞ¥É¥¨¥ë¡¦¥¢¥ë¥¹À¤ÅÄÃ«¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡×¡£Æ±¼Ò¤ä´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£°£²£°Ç¯¡¢Æ±¼Ò¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ÇÎÂ¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤Î¶¯ÅÙ¤Ê¤É¤¬ÉÔÂ­¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬È¯³Ð¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö°ÂÁ´À­¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò