ËÌ³¤Æ»·ÙÀéºÐ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11Æü¸á¸å2»þ35Ê¬¤´¤í¡¢ÀéºÐ»Ô¤Î¤´¤ß½èÍý¶È¼Ô¤«¤é¡ÖË¤ÃÆ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÀéºÐ½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬Ë¤ÃÆ¤È³ÎÇ§¤·¤¿¡£¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÀéºÐ´ðÃÏ¤Î»º¶ÈÇÑ´þÊª¤Ëº®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÇúÈ¯¤Î¶²¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£