1991Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢²þÌ¾¤â¸µ¤ª¾îÍÍ¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¸½Ìò»þÂå¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¹õÂÓ¤ÎÂçÀèÇÚÁê¼ê¤ËÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤êÀï¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Æ¹Ãå»Ñ¤Ç¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤È¾Þ¾õ¤ò»ý¤Ä¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤ÏÇòÄ»ÃÒ¹á»Ò¡£1991Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·Á´ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤òÊ¨¤«¤»¤¿51ºÐ¤Ï¡¢11·î24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡ÖJIKAÂè6²óÁ´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î½÷»Ò¥·¥Ë¥¢43ºÐ