¤Ë¤·¤Ê¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¤ï¤ò¤ó¡×¤ò12·î11Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¤Ë¤·¤Ê¡¢Zepp Nagoya¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÁ´14Ëç¡Ë¿·¶Ê¡Ö¤ï¤ò¤ó¡×¤Ï¡¢12·î11Æü¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖSUPER COMPLEX¡×¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿³Ú¶Ê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÊÑÂÖ¿Â»Î¥¯¥é¥Ö¤Î³èÆ°¤ò¼´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥ï¡¼¥¯¤ÇÏÓ¤ò´ø¤¦GeG¤¬Ã´Åö¡£¸Þ½½²»¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡Ö¤¢¤¤¡×¤ò²Î¤¦¡¢¤Ë¤·¤Ê¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎËÜ¼Á¤òÆÍ¤¯¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó