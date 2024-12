©ABCテレビ 比嘉愛未×岩田剛典 1 月 12 日スタート ドラマ『フォレスト』 主題歌は三代目 J SOUL BROTHERS『What Is Your Secret?』に決定! 2025年1月12日(日)に放送開始となる、比嘉愛未と岩田剛典のW主演ドラマ『フォレスト』(毎週日曜よる10時15分~の全国ネット枠)。「愛」と「嘘」が絡み合う、究極のラブサスペンスを彩る主題歌が、三代目 J SOUL BROTHERSの書き下ろし楽曲『What Is Your Secret?』に