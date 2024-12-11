ÆüËÜÀ¸Ì¿¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É¤ÇÊÝ¸±·ÀÌó¤ÎÇã¤¤¼è¤ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤òÌó1Ãû2000²¯±ß¤Ç´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÇºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÇã¼ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿À¶¿åÇî¼ÒÄ¹¡Ö³¤³°»ö¶È¼ý±×¤ÎÄ¹´ü°ÂÄêÅª¤Ê³ÈÂç¡¢°ú¤¤¤Æ¤Ï·ÀÌó¼Ô¤ÎÍø±×¤ÎºÇÂç²½¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×ÆüËÜÀ¸Ì¿¤¬Çã¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÂ¾¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤é·ÀÌó¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¼ý±×¤òÆÀ¤ë´û·ÀÌó¼õÂ÷»ö¶È¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë