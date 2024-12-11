·ëº§Å¬Îð´ü¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡Ö·ëº§¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡Ö»Ò¤É¤â¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìµ¿À·Ð¤Ê¼ÁÌä¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢É®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¼ÂÊì¤«¤é¤Î¿´Ìµ¤¤¸ÀÍÕ ¿Æ¤À¤«¤é¤³¤½±óÎ¸¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¿Æ¤Ç¤â¸À¤¤²á¤®¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¸È¤â¡¢A»Ò¤µ¤óÃ£¤Î»Ò¤É¤â¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó