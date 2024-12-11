JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥Ñ¥¹¡×¤ò11·î18Æü¤«¤é2025Ç¯2·î28Æü¤Þ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃµÞ¡Ö¤³¤¦¤Î¤È¤ê¡×¤ÎÉáÄÌ¼Ö»ØÄêÀÊ¤¬ÀßÄê¶è´ÖÆâ¤Ç¾è¤êÊüÂê¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¡£Í­¸ú´ü´Ö¤Ï¹ØÆþÆü¤«¤é30Æü´Ö¤Ç¡¢12·î28Æü¤«¤é2025Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£¾è¼ÖÁ°Æü¤«¤éÍ½Ìó¤Ç¤­¤ë¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯ÀìÍÑ»ØÄêÀÊ·ô¡×¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤­¤ë¡£ÍøÍÑ¶è´Ö¤ò´Þ¤àÄê´ü¾è¼Ö·ô¤äIC¥«¡¼¥É¤ÎSF»Ä¹â¤ò´Þ¤à¾è¼Ö·ô¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ÎÁ¶â¤Ï¡¢¿·Âçºå¡¦Âçºå¡Á»°ÅÄ¡¦¿·