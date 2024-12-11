¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼(OAKLEY)¤È¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥É(BRAIN DEAD)¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¥Á¡¼¥à(OAKLEY FACTORY TEAM)¡×¤«¤é¡¢2024Ç¯½©Åß¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÂè3ÃÆ¤Î¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£2024Ç¯12·î18Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥ÉÁ´Å¹ÊÞ¤ä¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼¥¹¥È¥¢½ÂÃ«Å¹¤Û¤«¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¡È¤¢¤Ð¤é¹ü¡É¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥å¡¼¥ºÃíÌÜ¤Ï¡¢¤¢¤Ð¤é¹ü¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÊ¤¤¦¡¢Í­µ¡Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡ÖIBEX¡×¡£¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼ÆÈ