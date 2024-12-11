¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/11¡Û5¿ÍÁÈÆ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥à¥É¥Ã¥È¤¬11Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿YouTube¤Ë¤è¤ëº×Åµ¡ÖYouTube Fanfest Japan 2024¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¹ç¾§¢¡¥³¥à¥É¥Ã¥È¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô400Ëü¿ÍºÆÃ£À®¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¥â¥Ë¥¿¡¼¤ËÌ¾Á°¤¬¼Ì¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¥­¥ã¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿5¿Í¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÇÒ·¼¡¢²¶¤¿¤Á¤Ø¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î²Î¾§±ÇÁü¤È¤È